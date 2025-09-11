Lotería de Medellín anunció exclusivo promocional para sorteo de Amor y Amistad: ¿de qué trata?

Colombia

En Colombia, la Lotería de Medellín es uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos cada semana. Esta misma se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Sin embargo, con la llegada de septiembre en el calendario, también llega uno de los sorteos más esperados de la Lotería de Medellín.

Se trata del sorteo número 4800, que se jugará este viernes, 12 de septiembre, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

Lo relevante del sorteo es que contará con un exclusivo bono promocional de viaje que está diseñado para “premiar la fidelidad de los clientes”.

¿Cuáles son los detalles comerciales del sorteo 4800 de la Lotería de Medellín?

Pues bien, la Lotería de Medellín, por medio de un comunicado, anunció que los siguientes son los detalles comerciales del sorteo 4800.

Premio Mayor: $16.000 millones.

Valor total del plan de premios: $42.000 millones.

Número de oportunidades de ganar: 572.410.

Precio del billete completo: $21.000 (compuesto por dos fracciones de $10.500 cada una)

Ahora, el promocional bono de viaje “será entregado a quienes adquieran el billete completo del sorteo ordinario 4800 y acierten el juego a través de tres números adicionales de dos cifras, impresos en el billete”.

Reglamento bono promocional de viaje.

Así mismo, desde la lotería se afirmó que el sorteo de este bono de viaje se realiza a través de un lanzamiento independiente al plan de premios tradicional.

“Este promocional aplica para los canales preimpreso y el portal oficial de la Lotería de Medellín www.lottired.net. No aplica en otras redes electrónicas”, advirtió la entidad.

Finalmente, la Lotería de Medellín informó que “los números deberán coincidir en el orden predeterminado en el billete completo (de izquierda a derecha). No se reconocerán aproximaciones ni premios por fracciones. En caso de presentarse múltiples ganadores, cada uno recibirá el premio ofertado”.

Si desea adquirir alguna compra lo puede hacer a través del portal http://www.lottired.net/ o a través de la App Lottired disponible para dispositivos iOS y/o Android.

Si juega, recuerde hacerlo legal y de forma responsable.