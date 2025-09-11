Se conocen detalles del operativo en el que fueron dados de baja alias ‘Román’ y alias ‘Guillermino’
Estos integrantes del las disidencias del Frente 36 de las FARC, estarían vinculados al asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia.
El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, entregó detalles sobre el operativo en el que fueron dados de baja cuatro integrantes de las disidencias del frente 36 de las FARC, que al parecer estarían vinculados con el homicidio de 13 policías en Amalfi.
El oficial confirmó que dentro de los fallecidos en la operación que se adelantó en el municipio de Campamento, en Antioquia, están Iván Darío Pérez, alias “Román” o “Aguilar”, y Jorge Iván Salazar Ospina, alias “Guillermino”, considerados responsables de acciones terroristas del atentado del 21 de agosto.
Los perfiles
Según las investigaciones, Alias Román tenía una trayectoria criminal de 14 años, fue exintegrante de las FARC y participó en el proceso de paz en el ETCR de Anorí, del que desertó para reincorporarse al GAO-r E-36. Estaba al mando de una comisión con fuerte presencia en Campamento y Yarumal, donde ejercía control territorial en disputa con el Clan del Golfo.
Tenía orden de captura vigente por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.Por otro lado, alias Guillermino era reconocido como el principal explosivista de la organización.
Ingresó a las filas de las disidencias en 2018 y acumulaba seis procesos judiciales por terrorismo, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y homicidio. Fue capturado en 2018 por minería ilegal y se le atribuía la planeación de ataques con explosivos.
El general Triana explicó que que ambos coordinaban actividades de narcotráfico, minería ilegal y ofensivas armadas en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.
Además, habrían recibido capacitación en el manejo de drones con capacidad de transportar cargas explosivas. En la operación donde fueron abatidos se incautaron armas, granadas, explosivos, comunicaciones y propaganda alusiva al frente 36.