Se conocen detalles del operativo en el que fueron dados de baja alias ‘Román’ y alias ‘Guillermino’

El prontuario de alias ‘Román’ y ‘Guillermino’, abatidos por la masacre de 13 policías en Amalfi

El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, entregó detalles sobre el operativo en el que fueron dados de baja cuatro integrantes de las disidencias del frente 36 de las FARC, que al parecer estarían vinculados con el homicidio de 13 policías en Amalfi.

El oficial confirmó que dentro de los fallecidos en la operación que se adelantó en el municipio de Campamento, en Antioquia, están Iván Darío Pérez, alias “Román” o “Aguilar”, y Jorge Iván Salazar Ospina, alias “Guillermino”, considerados responsables de acciones terroristas del atentado del 21 de agosto.

Los perfiles

Según las investigaciones, Alias Román tenía una trayectoria criminal de 14 años, fue exintegrante de las FARC y participó en el proceso de paz en el ETCR de Anorí, del que desertó para reincorporarse al GAO-r E-36. Estaba al mando de una comisión con fuerte presencia en Campamento y Yarumal, donde ejercía control territorial en disputa con el Clan del Golfo.

Tenía orden de captura vigente por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.Por otro lado, alias Guillermino era reconocido como el principal explosivista de la organización.

!𝗖𝗔𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗢𝗦 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝟭𝟯 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔𝗦! En la vereda El Manzanillo, del municipio de Campamento (Antioquia), la @PoliciaColombia abatió a cuatro integrantes de la estructura 36 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de… — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 11, 2025

Ingresó a las filas de las disidencias en 2018 y acumulaba seis procesos judiciales por terrorismo, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y homicidio. Fue capturado en 2018 por minería ilegal y se le atribuía la planeación de ataques con explosivos.

El general Triana explicó que que ambos coordinaban actividades de narcotráfico, minería ilegal y ofensivas armadas en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.

He sido informado de un gran golpe que habría dado la @PoliciaColombia en Amalfi, contra el frente 36 de las disidencias FARC. Se trataría de alias Guillermino, uno de los responsables del asesinato de trece Policías, el pasado 21 de agosto y el derribamiento de un helicóptero… pic.twitter.com/9kTvK6VPah — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 10, 2025

Además, habrían recibido capacitación en el manejo de drones con capacidad de transportar cargas explosivas. En la operación donde fueron abatidos se incautaron armas, granadas, explosivos, comunicaciones y propaganda alusiva al frente 36.