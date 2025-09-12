Caso Marionetas: queda en libertad el ex alcalde de Villamaría (Caldas), pero sigue vinculado

Manizales

La audiencia de solicitud de libertad del ex alcalde de Villamaría, Andrés Felipe Aristizábal, se cumplió en las últimas horas, debido a que la juez cuarta de control de garantías de Manizales había suspendido la diligencia anterior hasta que el INPEC se pronunciará frente al comportamiento del exalcalde en la medida de aseguramiento domiciliaria.

Andrés Felipe Aristizábal , ex alcalde de Villamaría (Caldas), está involucrado al caso de ‘Las Marionetas’ del exsenador Mario Castaño, por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido de contratos desde el 11 de agosto de 2022 y tiene desde el 18 de ese mismo mes una medida de aseguramiento en sitio de residencia con permiso para trabajar.

Decisión de la juez

El INPEC le reportó a la juez que el comportamiento del señor Aristizábal era entre bueno y ejemplar, ante este panorama la togada no tuvo otra alternativa que ordenar su libertad, teniendo en cuenta que según el artículo 307 del Código de procedimiento penal en casos de organizaciones criminales si pasan tres años de la medida de aseguramiento y no hay condena, el aparato judicial debe otorgar libertad.

Sin embargo, la juez dijo que el comportamiento del exalcalde no debió ser entre bueno y ejemplar, sino totalmente ejemplar. Andrés Aristizábal solo tiene como compromiso legal en este momento por el caso de las Marionetas presentarse cuando el juez de conocimiento lo requiera.

La medida de salir del país también fue revocada, es decir, no tendrá restricción de movilidad.

Presunto incumplimiento medida

Se recuerda que en la audiencia pasada La Fiscalía allegó al proceso un escrito anónimo donde indican que el exalcalde Aristizábal violó en repetidas ocasiones la medida de aseguramiento en su residencia , tanto así que según el anónimo al exalcalde le impusieron una multa de tránsito

Frente al proceso penal por los delitos antes mencionados este se encuentra a la espera de la realización de la audiencia de formulación de acusación, es decir, formalmente el ex alcalde tiene la calidad de imputado.