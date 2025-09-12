¿Cómo utilizar las piscinas gratis de Bogotá? Ubicación y requisitos

Bogotá, la capital del país, ofrece una variedad de opciones para aquellos que buscan actividades recreativas. A través del Instituto Distrital de Recreacióno y Deporte (IDRD), la ciudad puso a disposición de sus habitantes una conjunto de piscinas públicas, diseñadas para el uso de las personas de ciudad.

Estas instalaciones se encuentran ubicadas en diferentes partes de la ciudad y brindan un espacio de esparcimiento y recreación. Desde niños y jóvenes hasta adultos mayores y personas con discapacidad, todos tienen la oportunidad practicar natación.

Si bien existen diferentes clubes privados que ofrecen alternativas exclusivas, la red de piscinas públicas de Bogotá se destaca por su accesibilidad y calidad, convirtiéndose en una opción popular para familias, grupos de amigos y personas en general.

Ubicación de las piscinas públicas en Bogotá

Parque El Virrey Sur - Localidad de Usme

Ubicado en la calle 96 B Sur # 8-10.

Teléfono 601 200 2020. - Horarios de atención: martes a sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Domingos de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Correo institucional: virreysur@idrd.gov.co.

Parque Autopista Sur - PAVCO - Localidad de Bosa

Ubicado en la carrera 72 # 57 H-20 Sur.

Horarios de atención: martes a viernes de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Correo institucional: pavco@idrd.gov.co.

Parque Patio Bonito - Localidad de Kennedy

Ubicado en la carrera 101 con calle 34 Bis Sur / carrera 101 # 34 Bis-02 Sur.

Teléfono: 601 451 8190.

Horarios de atención: martes a sábado de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p. m. Domingos de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Correo institucional: patiobonito@idrd.gov.co.

Parque Sauzalito - Localidad de Fontibón

Ubicado en la diagonal 22B No 68D-43.

Teléfono: 601 429 6617.

Horarios de atención: martes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Sábados y domingos de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Correo institucional: sauzalito@idrd.gov.co.

Parque La Serena - Localidad de Engativá

Ubicado en la calle 90 A # 85-70.

Teléfono: 601 436 8664.

Horarios de atención: martes a domingo de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Correo institucional: laserena@idrd.gov.co.

Parque Candelaria La Nueva - Localidad de Ciudad Bolívar

Ubicado en la calle 62B Sur # 22-47 / calle 62 Sur # 22I-27.

Teléfono: 601 715 1078.

Horarios de atención: miércoles, viernes y sábado de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Correo institucional: candelaria@idrd.gov.co.

Parque Meissen - Localidad de Ciudad Bolívar

Ubicado en la calle 62 Bis Sur # 18 C-32.

Horarios de atención: elaboración de carné jueves de 8:00 a. m. a 12:00 m. Reservas viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Correo institucional: meissen@idrd.gov.co.

Requisitos para usar las piscinas

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, en todas las piscinas se presta el servicio de práctica libre y no tienen ningún costo para el usuario. Sin embargo, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. El usuario debe tramitar un carné que permite la identificación e ingreso en las piscinas públicas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Este documento tiene ningún costo.

Para solicitar este carné es indispensable presentar los siguientes documentos:

Documento de identidad.

Certificado de afiliación a la EPS (vigencia no mayor a un mes).

Foto 3x4.

Certificado de aptitud médica para la práctica de la natación, en el que se constate que no padece de enfermedades infectocontagiosas. Debe ser expedido por la EPS a la que esté afiliado y su vigencia no debe ser mayor a un mes.

Ser mayor de 5 años.

Los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto responsable.

Firmar formato de exoneración de responsabilidad.

2. Deberá llevar y usar permanentemente el gorro de baño durante el uso del servicio.

3. Deberá usar vestido de baño en lycra, poliamida o nylon.

4. Deberá llevar y usar elementos de aseo e higiene personal como toallas y zapatos de piscina.

5. Los ingresos a la práctica libre se hacen 30 minutos antes de la hora programada.

Al solicitar el carné, la persona se compromete a cumplir las normas establecidas en el reglamento, lo cual incluye el uso obligatorio de los anteriores elementos.