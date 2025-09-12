Crece expectativa en Colombia por decisión de EE.UU. sobre certificación antidrogas

Esta semana, por tarde hasta el 15 de septiembre, Colombia espera con atención el anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre la certificación en la lucha antidrogas, un proceso que evalúa los avances y compromisos de cada país en materia de cooperación internacional contra el narcotráfico.

La decisión que sale del despacho oval en la Casa Blanca sería comunicada oficialmente en las próximas horas desde Washington.

De mantenerse la certificación, escenario que podría darse, se ratificaría el respaldo de la administración Trump a los esfuerzos del Gobierno colombiano, lo que garantizaría la continuidad de la cooperación en inteligencia, recursos y programas bilaterales.

En esa misma línea habló el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides este jueves señalando que es optimista por los resultados de las reuniones que sostuvieron con el director de la Policía y el embajador García Peña. Reuniones que incluyeron encuentros con Departamento de Estado y la DEA.

Le puede interesar: MinInterior advirtió que descertificar a Colombia en la lucha antidrogas favorecería a las mafias

En contraste, una eventual descertificación supondría un golpe político y podría afectar la relación diplomática, así como el acceso a ayudas económicas.