¿Cuál es la ciudad con el costo de vida más bajo en Colombia? Queda en la costa Caribe

Recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó su informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto de 2025, en el cual revela, entre otros datos, el listado de costos de vida más altos y bajos en Colombia por el momento.

De acuerdo con los datos proporcionados por el informe, la variación anual del IPC en agosto fue 5,10%, una cifra inferior a la registrada durante el mismo periodo del año 2024, cuando se ubicó en 6,12%.

Es preciso señalar que, en comparación con la cifra obtenida para el mes anterior –julio de 2025–, hubo un incremento, ya que el costo de vida de los colombianos para ese mes alcanzó el 4,9%.

Según la entidad estadística, las divisiones de gasto que más jalonaron la inflación en su medición mensual para el octavo mes del año fueron las siguientes:

Bebidas alcohólicas y tabaco.

Restaurantes y hoteles.

Salud.

Alimentos y bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la directora del Dane, Piedad Urdinola, la división de alimentos y bebidas alcohólicas fue la que mayor impacto tuvo en el incremento de la inflación en agosto debido a que representó prácticamente la mitad de dicho incremento. Incluso, los mayores incrementos en precios se registraron en las frutas mango, piña, papaya, limón y aguacate.

¿Cuál es la ciudad con el costo de vida más bajo en Colombia?

De acuerdo con la información revelada por el informe, Santa Marta se perfila como la ciudad con el costo de vida más bajo entre las principales capitales del país.

Esto se debe a que Santa Marta registró una variación mensual del IPC de −0,35 %, lo que significa que los precios de bienes y servicios bajaron un poco en la ciudad durante ese mes promedio.

Para el Dane, en términos del IPC, esto convierte a Santa Marta en la ciudad con el costo de vida más asequible para ese mes, teniendo en cuenta los bienes y servicios que componen la canasta básica que mide esta entidad estadística.

Tenga en cuenta que esto no significa que en Santa Marta todo es más barato de forma permanente, sino que este dato corresponde al mes de agosto –la medición más reciente–, ya que los bienes y servicios tuvieron una baja promedio frente al mes anterior.

¿Qué otras ciudades tienen el costo de vida más bajo actualmente?

Otras ciudades que también mostraron variaciones negativas según el informe del Dane de agosto de 2025 y, por lo tanto, tienen el costo de vida más bajo actualmente, fueron las siguientes:

Ibagué: −0,09 %

Riohacha: −0,08 %

¿Cuáles son las ciudades con el costo de vida más alto en Colombia?

En contraste con la variación negativa de Santa Marta, otras ciudades de Colombia registraron alzas significativas en el mismo mes.

Esto se debe a que fueron las ciudades que más sintieron la presión inflacionaria mensual, lo que se traduce en que los hogares deben hacer un mayor esfuerzo para cumplir con el pago de bienes y servicios esenciales.

Algunas de estas ciudades son: Cúcuta (0,47 %), Bucaramanga (+0,45 %) y Cartagena (+0,42 %)

Cúcuta: 0,47 %

Otros áreas urbanas: 0,45 %

Bucaramanga: 0,45 %

Cartagena: 0,42 %

Valledupar: 0,39 %

Popayán: 0,36 %

Armenia: 0,32 %

Cali: 0,32 %

Pasto: 0,26 %

Sincelejo: 0,25 %

Florencia: 0,23 %

Montería: 0,23 %

Pereira: 0,21 %

Medellín: 0,20 %

Neiva: 0,10 %

Nacional: 0,09 %

Bogotá D.C.: 0,07 %

Manizales: 0,03 %

Barranquilla: -0,02 %

Villavicencio : -0,02 %

Riohacha: -0,08 %

Ibagué : -0,09 %

Santa Marta: -0,35 %