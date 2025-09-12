Ejército Nacional neutralizó acción terrorista en San Martín, Cesar

En la vereda Santa Lucía, municipio de San Martín, Cesar, se pretendía atentar contra el oleoducto Ayacucho–Galán. El Ejército realizó la destrucción controlada del material hallado, evitando daños a la infraestructura, a la población civil y al personal militar.

En el lugar fue encontrado un artefacto explosivo improvisado, presuntamente activado por radiofrecuencia, el cual fue neutralizado de manera segura por personal especializado.

En articulación con el GOES–H, se continúan desarrollando acciones orientadas a garantizar la seguridad de la población y contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados que buscan alterar la tranquilidad en la región.