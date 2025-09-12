Entregadas ayudas a más de 2600 familias afectadas por las lluvias del 3 de agosto en Santa Marta

Santa Marta

Luego de las gestiones por parte de la Alcaldía de Santa Marta, ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, se logró la atención a 3.963 familias de 71 barrios, afectados por las fuertes lluvias del pasado 3 de agosto en la ciudad.

Hasta la fecha, ya se han beneficiado a más de 2.675 familias en sectores como Ondas del Caribe, Chimila, Pescaíto, Timayuí, Alfonso López, María Cristina, El Pando, Los Alpes, Luz del Mundo, La Lucha, El Pantano, Bastidas, San Fernando y Nacho Vives, solo por nombrar algunos de los 71 barrios.

“El deber de esta administración es acompañar a cada familia en este difícil momento y garantizar que reciban la ayuda que por derecho les corresponde”, afirmó el alcalde Carlos Pinedo.