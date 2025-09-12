La Feria W de Turismo le enseña a usar sus compras diarias para viajar; ¿cómo funciona?

Colombia

La industria del turismo, uno de los motores de la economía de Colombia y el mundo, se fortalece a través de alianzas estratégicas que buscan optimizar la experiencia de los viajeros. La Feria W de Turismo, un evento que se llevó a cabo del 4 al 7 de septiembre en el Centro Comercial Titán Plaza de Bogotá, se estableció como una plataforma clave para conectar a los consumidores con oportunidades de viaje y beneficios tangibles.

El evento, que contó con el respaldo de Visa y Avianca Lifemiles como aliados estratégicos, tuvo como objetivo inspirar a los asistentes a planificar sus próximas vacaciones, promoviendo el turismo nacional e internacional con propuestas de valor que van más allá de las ofertas tradicionales.

La acumulación de millas en beneficio de los viajeros

Uno de los pilares de la Feria W de Turismo fue la promoción de los beneficios de la acumulación de millas, particularmente a través de compras realizadas con tarjetas de crédito Visa Lifemiles y el programa Avianca Lifemiles.

Esta alianza estratégica ofrece a los consumidores un canal para transformar sus gastos diarios en millas, las cuales pueden ser redimidas para adquirir tiquetes aéreos, servicios de hotel o experiencias turísticas.

¿Cómo funciona?

Las compras cotidianas se convierten en una oportunidad para viajar. Cada vez que usted utiliza una tarjeta de crédito Visa Lifemiles, acumula millas en su cuenta de Lifemiles. Estas millas no son solo puntos; son una moneda de viaje que se puede canjear en la plataforma de Avianca Lifemiles.

Con esto, puede acceder a descuentos y tarifas que lo acercan a su viaje soñado. Es una forma de financiar un vuelo u hotel al convertir sus compras del día a día (mercado, pagos, etc.) en millas.

Es importante tener en cuenta:

La acumulación de millas en compras con tarjeta de crédito aplica exclusivamente para tarjetas Visa Avianca Lifemiles .

. Si usted es parte del plan de suscripción LifeMiles plus , acumula doble millas con tarjeta de crédito Lifemiles, hasta un monto máximo según el plan contratado; que entre otros beneficios también otorga a sus suscriptores bonos de millas mensuales y descuentos permanentes del 10% al 25% para redimir tiquetes con Avianca.

, acumula doble millas con tarjeta de crédito Lifemiles, hasta un monto máximo según el plan contratado; que entre otros beneficios también otorga a sus suscriptores bonos de millas mensuales y descuentos permanentes del 10% al 25% para redimir tiquetes con Avianca. En cualquier caso, siempre se puede acumular millas a través de promociones y compras con aliados del programa Lifemiles con diferentes formas de pago.

¿A dónde viajar?

La Feria W de Turismo se diferenció por su enfoque en la experiencia personalizada. Los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con expertos del sector que ofrecieron asesoría adaptada a sus intereses, ya sea que buscaran destinos de aventura, escapadas culturales o vacaciones de descanso. El evento dispuso de un espacio diseñado para explorar oportunidades de viajes y acceder a lugares exclusivos.