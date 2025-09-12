Tendencias

W Radio entrega el libro Profecías de un optimista, de Alberto Casas: inscríbase aquí

Alberto Casas | Foto: W Radio

W Radio entrega 30 libros Profecías de un optimista, de Alberto Casas, para sus oyentes en Bogotá.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, correo electrónico y número de celular HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en La W.

Tenga en cuenta que debe estar en la ciudad de Bogotá ya que la entrega del libro será de forma presencial. Esta actividad NO incluye ningún tipo de transporte ni traslado dentro o fuera de la ciudad.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.

