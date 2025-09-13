Argentina avanzó a la Final 8 de la Davis y España está contra las cuerdas

Argentina logró el pase a la Final 8 de la Copa Davis al ganar los dos individuales del viernes y el dobles de este sábado ante Países Bajos en Groningen, mientras que España quedó contra las cuerdas, 0-2 ante Dinamarca en Marbella.

Pese a la presión de la hinchada “oranje”, la veterana dupla formada por Horacio Zeballos, reciente vencedor del US Open junto al español Marcel Granollers, y Andrés Molteni se llevaron el triunfo frente a la pareja Sander Arends y Botic Van De Zandschulp por 6-3 y 7-5.

El equipo sudamericano ya había dado un gran paso el viernes al sumar sus primeros dos puntos individuales con las victorias de Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo frente a Jesper de Jong y Van de Zandschulp.

En Marbella, España quedó al borde del abismo al perder los dos primeros puntos de la eliminatoria. La jornada empezó con la victoria de Holger Rune, número 11 del ranking mundial, que se deshizo de Pablo Carreño (N.123) en dos sets (7-5 y 6-3).

Después, Elmer Moller (N.113) dio la sorpresa al vencer a Jaume Munar (N.37) por 6-2, 1-6 y 4-6.

Munar disputará el dobles decisivo el domingo junto a Pedro Martínez.

España no cuenta con sus dos mejores jugadores; Carlos Alcaraz, N.1 del ranking tras su reciente victoria en el US Open, y Alejandro Davidovich (N.20).

Italia, defensora del título y anfitriona, está clasificada de oficio para la Final 8 de la Davis se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

Además de Argentina, lograron el pase Austria, Alemania y Francia.

Resultados de las eliminatorias de Copa Davis:

Países Bajos - (+) Argentina (1-3)

Hungría - (+) Austria (2-3)

Japón - (+) Alemania (0-4)

Croacia - (+) Francia (1-3)

España - Dinamarca (0-2)

Estados Unidos - República Checa (1-1)

Australia - Bélgica (0-2)