Asesinan a estudiante universitario, promesa del fútbol, en Buenaventura

Conmoción y tristeza ha generado en la comunidad Buenaventura el asesinato de un joven de 17 años, en hechos ocurridos en el barrio Los Pinos.

De acuerdo a información de las autoridades, la víctima fue atacada a disparos cuando se dirigía a su vivienda. Los atacantes, se movilizaban en un vehículo.

Le puede interesar En el sur del Cauca fue asesinado un firmante de paz

El joven asesinado era futbolista y estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Pacífico. Además era reconocido en comunidades como Bahía Málaga por el impulso al deporte y la educación.

Las autoridades investigan los hechos para dar con los responsables del crimen de este joven, catalogado por Indepaz como el líder social número 117 asesinado en el país en lo corrido de 2025.

Cabe recordar que en Buenaventura delinque el ELN, el Clan del Golfo, Los Shotas, Los Espartanos y otras bandas de carácter local.