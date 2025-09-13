Cuatro hospitales de Córdoba suspenden servicio a usuarios de Nueva EPS por falta de pago

Montería

A través de un comunicado conjunto, los hospitales públicos San Jerónimo de Montería, Sandiego de Cereté, San Vicente de Paul de Lorica y San Juan de Sahagún informaron que, “pese a los compromisos adquiridos en la reunión sostenida el pasado 8 de septiembre con la Gobernación de Córdoba y la Gerencia Zonal de la Nueva EPS, no se cumplió con la postulación de giro en la fecha acordada”. El plazo vencía este viernes, 12 de septiembre.

“Ante el incumplimiento de este compromiso y la crítica situación financiera que atraviesan nuestras instituciones, nos vemos en la obligación de suspender a partir de hoy (12 de septiembre) la prestación de servicios a los afiliados de la Nueva EPS, garantizando únicamente la atención de urgencias y de los grupos poblacionales priorizados”, se estableció en la comunicación.

Según los centros médicos, la deuda de la intervenida Nueva EPS superaría los $40.000 millones de pesos. En ese sentido, los hospitales insistieron en que “no podemos seguir asumiendo cargas económicas derivadas de servicios prestados sin el debido pago”.

“En Córdoba, la Nueva EPS concentra alrededor de 500.000 afiliados, por lo que la suspensión de servicios impacta directamente a una parte significativa de la población. Esta situación reviste la máxima gravedad y obliga a hacer un llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, para que adopten de inmediato las medidas necesarias que garanticen el flujo oportuno de recursos y eviten el colapso de la red hospitalaria pública del departamento”, concluyeron los cuatro hospitales de Córdoba.