“Se gastaron la plata en cheetos, papas y paletas”: Petro denunció corrupción en Nueva EPS

En su alocución en la noche del viernes, 12 de septiembre, el presidente Gustavo Petro explicó la forma en cómo, según dijo, en la Nueva EPS se escondieron 5 billones de pesos, situación que se detectó tras la intervención del Gobierno Nacional dicha empresa de salud.

Por eso, Petro precisó: “En 2023 el informe de la empresa no intervenida eran 3 billones y cuando llegamos nosotros resultó que eran 8. Habían escondido 5 billones de pesos , para no ponerlos en la contabilidad en más o menos 12 millones de facturas que este Gobierno descubrió cuando intervino la Nueva EPS en abril de 2024. Escondieron esta cantidad de dinero que estaba en facturas, es decir, se debían pasivos en la contabilidad pero no apareció. Escondieron 5 billones de pesos de deudas existentes. pero no apareció”.

El presidente Petro cuestionó: “Si no pagaron 5 billones de pesos, ¿es que no tenían la plata o se la gastaron en otra cosa? He ahí el punto de la investigación”.

Por eso, denunció, además, que la Nueva EPS presentó dos informes distintos de contabilidad, uno al Ministerio de Salud y otro a la Superintendencia de Salud, posiblemente buscando acceder a recursos.

Además, sostuvo que “esa plata no iba para las atenciones de los usuarios en el año 2023, sino que iba para pagar sus deudas de atrás, que no las habían pagado, porque se gastaron la plata en cheetos, papas fritas y paletas , que son los montos de la corrupción inmensa de la Nueva EPS”.

El presidente, además, manifestó que “toda la actitud de los gobiernos hacia atrás ha sido arreglarles el camino a las EPS” para “ayudar a que los gerentes y los dueños de las EPS se vayan tranquilos con los recursos que son recursos del pueblo”.

“El empresario de la EPS fracasó, debe declararse su quiebra, y yo creo que deben ir a la cárcel los que se robaron el dinero de la salud(…) la política pública de salud del gobierno debe fortalecerse y profundizarse”, porque ha demostrado que previene la enfermedad y salva vidas.

Esto dijo el presidente Petro: