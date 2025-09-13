“No las voy a salvar”: advertencia del presidente Petro a las EPS

En la noche del viernes, 12 de septiembre, durante una alocución presidencial, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la situación financiera de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), particularmente de la Nueva EPS.

Petro aseguró que el empresariado de las EPS fracasó y que “debe declararse su quiebra”. Por eso, el mandatario advirtió que si el sistema de salud del país sigue girando alrededor de estas entidades, la Nación será “condenada a la quiebra”.

“Las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza que, si sigue el sistema de EPS, condenan a la Nación a la quiebra y al fracaso total, por cinco poderosos políticos que se han llenado los bolsillos”, manifestó Petro.

Sin embargo, el mandatario dijo que “si seguimos el camino propuesto y hecho por el Gobierno, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos”.

“Señores de la Comisión VII del Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar es la salud de la gente . Y me voy a dedicar a esto, a que cada vez mueran menos niños, menos mujeres, menos gente adulta tratable”, recalcó.

Petro fue enfático al decir que si el sistema de las EPS continúa con sus deudas, van a crecer de manera insostenible.

“¿Quieren que ya no hablemos de 30 billones de pesos en deuda, sino en dos o tres años —no seré yo el presidente— de 40 o 50 billones? ¿Creen que el Estado puede pagarles las deudas? Es decir, ¿que el pueblo colombiano va a pagarles las deudas por 50 billones a los señores dueños privados de las EPS?”, advirtió.

En ese contexto, reiteró que “el sistema no sirve, las EPS pueden cumplir funciones, pero no de manejo de recursos públicos, no de aseguramiento”.

Además, recalcó que las EPS no pueden seguir manejando los dineros públicos de la salud ni seguir actuando como intermediarias en el sistema.

“Les hemos propuesto que manejen el sistema de atención de pacientes que salen enfermos del sistema preventivo hacia el sistema asistencial, manéjenlo. Nosotros les pagamos auditoría, pero no pueden seguir manejando estas cantidades de dinero público, porque no funciona un sistema de intermediación”.

Estas fueron las declaraciones del presidente Petro: