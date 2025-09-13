“Una reunión de colombianos y dominicanos”: Danny Marín dio detalles sobre sus futuras canciones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este sábado, 13 de septiembre, el reconocido y destacado cantante de merengue Danny Marín, habló sobre sus futuras canciones, en donde busca colaborar con personas que no cantan en el marco de su género, como el caso de su más reciente sencillo lanzado este viernes llamado ‘Alguien me gusta’, junto a Jessi Uribe y Proyecto Uno.

Así, comentó que ‘Alguien me gusta’ hace parte de “un disco que tiene seis canciones. Es el primer sencillo que estamos lanzando, es una idea que ha ido madurando”.

Reveló que la idea viene de unos conciertos que ha venido haciendo en el país, que se llaman ‘Danny Marín y sus amigos’.

“En uno de esos conciertos grandes en donde invito a amigos merengueros, una disquera empezó a medir el fenómeno del merengue en la actualidad. Me llamaron y me dijeron: ‘¿Usted sabía que la ciudad que más escucha merengue es Bogotá?’ “, contó.

Y agregó: “Tuve varias reuniones y me hacían varias propuestas para que hiciéramos algo de merengue novedoso”.

“La idea fue madurando hasta que la cercanía con los merengueros dominicanos y mis amigos colombianos que no hacen merengue empezó en mi cabeza a darme vuelta y dije: ‘por aquí es la cosa’. Hay que hacer canciones que a la gente le gusten, pero tener oportunidad de que artistas que estuvieran en el inicio aparecieran. Ahi sale Jessi Uribe, Proyecto Uno y tengo 12 invitados más”, reveló.

“Hay canciones con Luis Alfonso y Elvis Crespo. Pipe Bueno y Alfonso Vargas. Es una reunión de colombianos y dominicanos que no se conocían. Estoy haciendo el enlace y presentándolos”, concluyó.

