Fuerte temblor sacudió a varias regiones de Colombia en la madrugada de este domingo. Foto: Suministrada.

En la madrugada de este domingo, 14 de septiembre, un fuerte temblor de magnitud 5.1 se sintió en varias regiones del país.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se dio a las 02:12 de la mañana y su epicentro fue el municipio de Uramita, en Antioquia

Además, el SGC señaló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros y también se sintió con fuerza en sectores aledaños a Antioquia.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-09-14, 02:12 hora local Magnitud 5.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Uramita - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/NQvwlEjeMp — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 14, 2025

Activar y descargar alerta de temblor de Google en su celular

A propósito de los temblores que se producen en Colombia, en W Radio le contamos cómo puede activar el Sistema de Alertas por Terremoto, herramienta habilitada por Google en Colombia.

Los colombianos que cuenten con un dispositivo con sistema operativo Android recibirán notificaciones de alerta de un sismo.

De acuerdo con Google, este sistema operará de forma gratuita y funcionará como una herramienta complementaria con el propósito de apoyar a las autoridades en la prevención de víctimas fatales por eventos naturales como los terremotos.

“El sistema de alertas de terremotos de Android es un servicio gratuito que detecta terremotos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios de Android antes de que comience el movimiento en zonas”, señala el comunicado de la compañía.

¿Cómo funciona?

Esta tecnología de Google trabaja con sismógrafos con base en la información de los acelerómetros y sensores incorporados en los teléfonos inteligentes.

Cuando el acelerómetro de un dispositivo móvil detecta un movimiento del suelo produce una alerta al sistema de Google y, posteriormente, los servidores se encargan de verificar por una red de celulares cercanos si dicha alerta es real o falsa, en caso de ser real se enviará una notificación a los dispositivos para avisar.

Cabe resaltar que para que la detección sea válida y la compañía evite errores, el algoritmo de Google busca todas las ubicaciones y magnitudes probables.

“Vimos la oportunidad de usar Android para proporcionar a las personas información oportuna y útil sobre terremotos cuando usan la búsqueda de Google, y una advertencia de unos segundos para que ellos y sus seres queridos estén a salvo”, agrega Google.

¿Cómo activar la opción?