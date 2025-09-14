Fuertes lluvias e intentos vientos generaron emergencia en Montería: dos niñas resultaron heridas

Montería

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica se registró este 14 de septiembre en Montería, generando la caída de varios árboles en diferentes sectores de la ciudad. Tras la emergencia, las autoridades entregaron un balance preliminar de afectaciones.

“Uno de los hechos más sensibles ocurrió en el barrio Playa Brígida, donde un árbol cayó y lesionó a dos niñas. Ambas fueron atendidas inmediatamente por los bomberos y trasladadas a la Clínica del Niño, donde permanecen estables y en observación de los médicos”, se informó por parte de la administración municipal.

Tras la emergencia, el coordinador de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo de Desastres, Luis Ordosgoitia, precisó que “un equipo está activado y trabajando en varios frentes para garantizar la seguridad ciudadana. Reiteramos el llamado a estar atentos a los cambios climáticos y a reportar cualquier situación de riesgo”.

Cabe recordar que, el departamento de Córdoba está en máxima alerta por fuertes lluvias, las cuales se extenderían hasta el 30 noviembre de 2025, según los pronósticos de las autoridades ambientales.

Actualmente, 16 de 30 municipios se encuentran en calamidad pública por fuertes lluvias en Córdoba.