La historia de Nicolás Rubio, primer colombiano en sobrevolar el Mont Blanc en paracaídas

Este domingo, 14 de septiembre, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con María Camila Díaz, el reconocido paracaidista colombiano Nicolás Rubio, el primer en sobrevolar el Mont Blanc en Europa en un paracaídas, quien se refirió a esa experiencia y lo que significó.

Rubiano inició hablando sobre su trayectoria en la profesión. “ En noviembre cumplo 20 años de ser paracaidista, empecé desde los 16 años ”.

Contó, además, que en su familia hay muchas personas que se han dedicado a esa profesión, por lo que para él era algo común y corriente.

“Para mí eso era súper normal, yo pensaba que todo el mundo saltaba de aviones”, agregó entre risas.

Sobrevolar el Mont Blanc en paracaídas

Nicolás Rubio habló sobre su experiencia sobrevolando el Mont Blanc, montaña que se encuentra en los Alpes, en Francia e Italia. Cuenta con una 4.810 metros sobre el nivel del mar y, además, es el punto más alto que se encuentra en la Unión Europea.

“Uno vino a vivir la vida, es una sola. Es un reto personal. Son cosas que muy pocas personas pueden contar. Yo, de hecho, me convertí en la quinta persona en sobrevolar esa montaña y yo trato de vivir esas experiencias”.

Así, concluyó diciendo que a partir de ese logro surgieron una serie de proyectos dentro de los que se encuentra sobrevolar Pico Colón, en Santa Marta.

“Quiero mostrar Colombia desde los ojos de un paracaidista. Quiero hacer el salto de Mont Blanc en Pico Colón”, aseveró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

