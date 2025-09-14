‘La mujer de la fila’: conozca la película que se basó en historia de la activista Andrea Casamento
Andrea Casamento, activista argentina, contó en W Fin de Semana cómo inspiró la película ‘La mujer de la fila’, una producción que retrata el amor y el papel de las mujeres que acompañan a sus familiares en prisión.
“La mujer de la fila”: una historia real que llega al cine y pronto a Netflix
15:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Visitas en prisión. Foto de stock, Getty Images.
Andrea Casamento contó que en 2004 su hijo fue detenido de manera injusta, y que, entre las visitas que le hacía, conoció al que hoy en día es su esposo. La mujer lo acompañó en la cárcel durante 16 años, y esta experiencia de vida la llevó a crear una organización de apoyo para familiares de prisioneros.
La película, que es protagonizada por la actriz Natalia Oreiro y con participación de mujeres que también estuvieron horas en las filas de las prisiones, busca hacer visible esas voces que son ignoradas por ser “la mujer del que mató a tales personas”. Esta película ya se estrenó en las salas de cine de Argentina y Uruguay, y se estrenará pronto en Netflix para todo el continente.
- Le puede interesar: “Es una violación de los tratados internacionales”: activista de la ‘Flotilla de la Libertad’
“Las mujeres somos quienes sostenemos la cárcel, llevamos la comida, los medicamentos y la luz hacia adentro, aunque nadie lo reconozca”, concluyó la activista.
Escuche la entrevista completa aquí:
“La mujer de la fila”: una historia real que llega al cine y pronto a Netflix
15:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles