‘La mujer de la fila’: conozca la película que se basó en historia de la activista Andrea Casamento

Andrea Casamento, activista argentina, contó en W Fin de Semana cómo inspiró la película ‘La mujer de la fila’, una producción que retrata el amor y el papel de las mujeres que acompañan a sus familiares en prisión.

Miguel Ángel González

Andrea Casamento contó que en 2004 su hijo fue detenido de manera injusta, y que, entre las visitas que le hacía, conoció al que hoy en día es su esposo. La mujer lo acompañó en la cárcel durante 16 años, y esta experiencia de vida la llevó a crear una organización de apoyo para familiares de prisioneros.

La película, que es protagonizada por la actriz Natalia Oreiro y con participación de mujeres que también estuvieron horas en las filas de las prisiones, busca hacer visible esas voces que son ignoradas por ser “la mujer del que mató a tales personas”. Esta película ya se estrenó en las salas de cine de Argentina y Uruguay, y se estrenará pronto en Netflix para todo el continente.

“Las mujeres somos quienes sostenemos la cárcel, llevamos la comida, los medicamentos y la luz hacia adentro, aunque nadie lo reconozca”, concluyó la activista.

Escuche la entrevista completa aquí:

