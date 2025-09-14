¿Se dice menús o menúes? RAE confirmó la forma correcta del plural que confunde a muchos

Según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, “el español es una lengua global que vive un crecimiento constante muy significativo. Se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica. Es lengua oficial de las Naciones Unidas y un idioma de referencia en las relaciones internacionales”.

“Con casi 500 millones de personas, es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, y la tercera lengua en un cómputo global, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español, rozando los 600 millones”, explica la entidad citando uno de los anuarios del Instituto Cervantes.

En esa línea, y como todo idioma en el mundo, tiene determinadas normas ortográficas que no se pueden omitir, pues en caso de no aplicarlas se puede, por ejemplo, cambiar el sentido de las frases.

Además, también sucede que hay una acción que se puede expresar con dos conceptos que, en ocasiones, no son necesariamente correctos u otros casos en donde sí los son, como menús o menúes.

¿Se dice menús o menúes?

De acuerdo con la Real Academia Española “el plural mayoritario en el habla culta de la mayor parte del ámbito hispánico y, por tanto, la forma recomendada es menús".

Siendo así, se entendería que ‘menúes’ no es correcto, pero la RAE agrega que “en el área rioplatense y, en menor medida, en la andina y caribeña, alternan menús y menúes".

¿Cuántas palabras tiene el español?

El Diccionario de la Real Academia Española establece que el español o castellano cuenta actualmente con más de 93.000 palabras y 19.000 americanismos que actualmente se usan por la sociedad hispanohablante. No obstante, la institución detalla que, durante el día en medio de situaciones de comunicación comunes, las personas que cuentan con un nivel de educación básico usan alrededor de 300 palabras.

En el caso de personas con educación superior y lectores usan en promedio igual o más de 500 palabras, pero aquellas personas que son escritores o se dedican a la labor periodística usan aproximadamente 3.000 palabras al día lo cual corresponde a un 1% del uso del idioma.