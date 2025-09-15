Ángel Barajas dejó en alto al país y logró medalla de plata en Copa Mundo de Gimnasia Artística

Ángel Barajas en el podio de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en París. FOTO: MinDeporte

Trece meses después de su histórica medalla olímpica, el cucuteño Ángel Barajas volvió a brillar en París. Esta vez, lo hizo en la cuarta parada de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, donde se colgó la medalla de plata en la modalidad de barras paralelas, consolidando su lugar entre los mejores gimnastas del planeta en esta categoría.

La final se disputó en el Palacio de Deportes de París, con Barajas ejecutando una rutina de 6.100 en dificultad y 8.233 en ejecución, para un total de 14.333 puntos, apenas dos décimas por debajo del británico Joe Fraser, campeón olímpico y mundial, quien se llevó el oro con 14.533 puntos.

El podio lo completó el suizo Florian Langenegger, con 13.900 puntos.

Barajas no fue el único colombiano en la final. El también cucuteño, Yan Dairon Zabala, ocupó la octava posición con 12.033 puntos.

¿Cuál será la próxima competencia de Ángel Barajas?

Barajas y Zabala continuarán su calendario competitivo en Europa. Ambos viajarán a Szombathely en Hungría, para disputar la siguiente parada de la Copa del Mundo, programada del 26 al 29 de septiembre. Estos torneos son claves para la sumatoria de puntos rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Observe la rutina de Ángel Barajas con la que obtuvo la medalla de plata en la Copa Mundial de Gimnasia Artística en París:

You know him for his work on the Horizontal Bar, but Angel Barajas 🇨🇴 is quite a standout on Parallel Bars too. Case in point: this silver medal-winning performance at the Paris World Challenge Cup! 🥈



📺 Watch finals at https://t.co/WrrzKVKAYf! pic.twitter.com/asU7vR58b4 — FIG (@gymnastics) September 14, 2025