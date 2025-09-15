Colombia hace historia en el Mundial de Atletismo de Tokio/ Universidad del Magdalena.

Natalia Linares, se convirtió en la primera atleta en la historia de Colombia en conseguir una medalla en la prueba de salto largo en un Campeonato Mundial de Atletismo.

En la cita orbital disputada en Tokio (Japón), la joven deportista cesarense de 22 años obtuvo la medalla de bronce tras registrar 6,92 metros, su mejor marca personal, luego de superar la fase semifinal con un salto de 6,66 metros.

“Mi entrenador me dijo que no había que hacer nada diferente, que repitiéramos lo que ya habíamos hecho y así fue. Queríamos más, pero paso a paso, hoy tenemos esta medalla de bronce”, expresó la atleta tras recibir su presea.