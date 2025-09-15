¿Cuántas universidades públicas hay en Cali? Requisitos de inscripción

Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más icónicas que tiene el país. Conocida como ‘Sultana del Valle o ‘La Sucursal del Cielo’, esta ciudad cuenta con varias universidades públicas que se destacan por su excelencia académica e investigación. Estas instituciones ofrecen una variedad de programas y carreras profesionales, desde pregrados hasta posgrados, en áreas como ciencias, humanidades, ingenierías y arte.

Es por esto que, jóvenes de diferentes partes del país eligen las instituciones de educación superior de Cali para afrontar los estudios que marcaran su futuro laboral.

Los interesados en realizar sus estudios de educación superior tienen la oportunidad de elegir entre las diferentes opciones de universidades que la capital de Valle del Cauca ofrece.

¿Qué universidades públicas tiene Cali?

Actualmente, la capital del departamento del Valle del Cauca cuenta con:

Universidad del Valle: Liderazgo en Investigación y Academia

La Universidad del Valle, una de las principales instituciones de educación superior en Colombia, se enfoca en la investigación e innovación en áreas como ciencias, humanidades e ingenierías. Su campus principal en Cali es un centro de excelencia académica.

Escuela Nacional del Deporte: Formación Especializada

La Escuela Nacional del Deporte, con sede en Cali, es una institución líder en la formación de profesionales en deporte y actividad física. Ofrece programas en educación física, deporte y recreación.

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC): Educación Integral

La UNIAJC, una universidad municipal, se enfoca en la educación integral de sus estudiantes. Ofrece programas en administración, ingenierías, ciencias sociales y humanidades.

Instituto de Bellas Artes: Promoción Cultural

El Instituto de Bellas Artes, con una rica tradición en Cali, promueve la enseñanza de arte y cultura. Ofrece programas en música, danza, teatro y artes visuales.

Requisitos para estudiar en universidades públicas en Cali

Para estudiar en Cali, los estudiantes deben cumplir con los requisitos establecidos por cada universidad, incluyendo:

Título de bachiller

Pruebas de admisión

Documentación personal

Resultados Saber 11

Tenga en cuenta que, adicionalmente, la universidad puede pedirle otros requisitos específicos de cada carrera profesional.

Estas universidades públicas ofrecen una larga lista de programas de pregrado y posgrado para los interesados, algunos centros de aprendizaje como la Escuela Nacional del Deporte o el Instituto de Bellas Artes, tienen focos de estudio cerrados, por otro lado, la Universidad del Valle, ofrece una lista variada de oportunidades de estudios que reúne diferentes áreas del saber.