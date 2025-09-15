Desarticulan estructura dedicada a delitos cibernéticos en Barranquilla y Medellín

Barranquilla

La Policía dio a conocer que, a través de la Dirección de Investigación Criminal y la INTERPOL, logró la desarticulación de una estructura dedicada a delitos cibernéticos en Barranquilla y Medellín.

En total, se ejecutaron tres órdenes de captura y dos diligencias de allanamiento y registro tras investigaciones que revelaron que los ahora procesados, serían responsables de más de 2.400 casos de fraude bancario y hurto a través de medios informáticos.

Según la Policía, fueron más de 1000 las víctimas del grupo criminal, del que también hacía parte un funcionario de una entidad financiera que aprovechó su cargo para acceder ilegalmente a bases de datos sensibles.

La indagación contó con el apoyo del Centro Cibernético Policial, durante la denominada Operación ‘Resident’.

Las labores investigativas tuvieron una duración de 10 meses, en los que los uniformados recopilaron evidencia probatoria y elementos que permitieron identificar a los integrantes de la estructura.

“La red delictiva utilizaba las modalidades de vishing y phishing, suplantando entidades financieras, con el fin de obtener datos confidenciales de sus víctimas. Uno de los integrantes aprovechaba su cargo en una entidad financiera para acceder ilegalmente a bases de datos sensibles, mientras otros operaban un call center clandestino, donde analizaban la información, perfilaban a las víctimas y realizaban las llamadas fraudulentas”, explicaron las autoridades.

Adicionalmente, se conoció que, en las diligencias fueron incautados 15 equipos celulares, 96 tarjetas SIM y una libreta con datos personales de víctimas.

La estructura criminal habría generado un fraude cercano a $2.126 millones de pesos.