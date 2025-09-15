“Esperamos que Colombia sea certificada”: alcalde Carlos Fernando Galán

Existe incertidumbre sobre la decisión que tomará la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la certificación de Colombia en materia de lucha antidrogas. Ante el panorama, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán aseguró que espera la mejor decisión para el país.

“Sería muy importante para poder precisamente enfrentar el reto que tenemos como país en términos de crecimiento de cultivos, el crecimiento de la capacidad que tienen las organizaciones criminales del narcotráfico, tener herramientas y un apoyo y una coordinación adecuada con Estados Unidos”, dijo Galán.

En ese mismo orden de ideas, el alcalde aseguró que la ayuda de Estados Unidos ha sido fundamental para Bogotá.

“En Bogotá hemos dado una batalla grande. Se ha aumentado de manera significativa la incautación de droga en el último año, hemos dado golpes grandes contra el Tren de Aragua, por ejemplo, que es un actor relevante que también es identificado como un actor relevante en la delincuencia por parte de Estados Unidos”, agregó.

Finalmente, Galán aseguró que en Bogotá esperan el apoyo estadounidense a las autoridades de la capital.

“Esperamos que Colombia y en ese caso, digamos en el marco de Colombia, Bogotá, la Policía Metropolitana, sigan teniendo una coordinación adecuada y un apoyo por autoridades de Estados Unidos que nos permita enfrentar de manera eficaz el narcotráfico”, concluyó.