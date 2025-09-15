Fue enviado a la cárcel presunto responsable del homicidio de un servidor judicial de Moniquirá

Adrián José Valderrama González, sería el presunto responsable del homicidio del servidor judicial Javier Sánchez Medina ocurrida en Moniquirá / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Moniquirá

Un fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de homicidio agravado y solicitó la imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al presunto responsable de la muerte del servidor judicial Javier Sánchez Medina ocurrida en Moniquirá el pasado 2 de septiembre.

De acuerdo con lo mencionado por la fiscal, Adrián José Valderrama González, de nacional extranjera, y quien se habría entregado de manera voluntaria a la justicia, presuntamente habría sido la persona que atentó contra la vida del servidor judicial Javier Sánchez Medina en su residencia ubicada en la vereda Monjas Bajo.

“La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Adrián José Valderrama González, por su presunta responsabilidad en el crimen del servidor judicial Javier Sánchez Medina, ocurrido el pasado 2 de septiembre en zona rural de Moniquirá (Boyacá). La víctima, que se desempeñaba como abogado sustanciador del Juzgado Penal del Circuito de Moniquirá, fue encontrada muerta y con signos de violencia en su lugar de residencia, ubicado en la vereda Monjas Bajo. Entre tanto, su vehículo fue localizado abandonado en área urbana”, señaló la Fiscal.

Después de narrar los hechos en el que falleció Javier Sánchez Medina, la fiscal procedió a imputar los cargos a Adrián José Valderrama González.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Valderrama González, de nacionalidad venezolana, habría acompañado al servidor judicial al inmueble, causado la muerte y escapado del lugar. Posteriormente, ante las actividades de policía judicial desplegadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se presentó voluntariamente en la estación de policía de Moniquirá”, señaló.

