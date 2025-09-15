“Innecesaria y homofóbica”: Petro rechaza suspensión de MinIgualdad, Juan Carlos Florián

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro se pronunció tras la suspensión provisional del ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por una demanda que cuestiona el cumplimiento de la Ley de Cuotas por parte del Gobierno Nacional.

El presidente Petro defendió la permanencia de Florián en el gabinete y sostuvo que la medida “es innecesaria” porque, aún con el debate sobre la identidad de género del ministro, en su equipo de Gobierno ya existe paridad.

“Cualquiera que sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete. Con Juan siendo hombre, mujer o ambas cosas, esa paridad se mantiene”, enfatizó el mandatario.

El presidente Petro también aseguró que la decisión judicial desconoce el derecho a la libertad personal y de género, por lo que calificó la decisión como: “homofóbica.

"El debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana. Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie puede obligar a lo contrario, ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni Estado”, dijo.

Por eso, Petro advirtió que no se puede permitir un retroceso en derechos: “Si negamos la libertad personal, volvemos a la esclavitud. No se puede permitir la esclavitud de nuevo”.

“La priorización de la libertad personal es que lo nos hace socialistas democráticos, liberales de verdad, libertarios. Yo no veo como ‘barrera’ que haya mitad de mujeres en el gabinete, las mujeres son más en mi gabinete”.