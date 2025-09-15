JEP emitirá sentencias al secretariado de las extintas Farc este martes, 16 de septiembre

En una decisión histórica la Justicia Especial para la Paz, realizará la lectura de la sentencia a siete comparecientes del secretariado de las extintas Farc, quienes reconocieron su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio.

Se trata de los antiguos jefes, Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos, Jorge Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar, quienes reconocieron su responsabilidad ante la Justicia Especial de Paz, víctimas y el país.

La decisión se adopta luego de que más de 4200 víctimas de todo el país, se acreditaron para participar en esta investigación, en la que los excomandantes de las Farc, reconocieron su responsabilidad y los 7 exintegrantes del secretariado fueron imputados por haber implementado una política de secuestro, que de acuerdo con el Tribunal, derivó en más de 21 mil víctimas directas e indirectas de este crimen.

Dentro de las responsabilidades está no haber impedido los abusos contra los cautivos, desapariciones forzadas, tortura, homicidios, tratos crueles e inhumanos, desplazamientos forzados, e incluso violencia sexual.

Durante la etapa de investigación del caso 01, se escucharon las versiones de 402 comparecientes de las Farc, donde la JEP analizó más de 1200 escritos de víctimas, y otras 795 presentaron observaciones, a lo dicho por los exguerrilleros.