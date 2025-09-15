Las autoridades capturan en Caldas a una mujer acusada del homicidio de sus parejas sentimentales

Integrante del CTI hace lectura de derechos a Sandra Tatiana Mosquera Mosquera el día de su captura. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Manizales

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de una mujer identificada como Sandra Tatiana Mosquera Mosquera, acusada como responsable de un crimen sucedido en abril de 2024 y, además, estaría vinculada a otros dos homicidios y a una agresión contra su hermano.

La presunta homicida fue capturada en un operativo conjunto del CTI en Anserma (Caldas) y La Virginia (Risaralda).

El proceso judicial

Inicialmente, Mosquera Mosquera fue presentada ante un juez de control de garantías como presunta responsable del asesinato de una de sus parejas, ocurrido el 21 de abril de 2024, en Anserma (Caldas).

Por este hecho, un fiscal seccional le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados y se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. En una de las audiencias realizadas, el fiscal del caso expuso cómo la mujer desmembró el cuerpo de la víctima ocultando sus partes en diferentes zonas del municipio de Anserma.

Las pruebas del proceso

Las pruebas indican que la víctima, después de jugar billar, se dirigió a la residencia de la mujer, días después, partes del cuerpo del hombre fueron halladas en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la víctima fue golpeada y herida con arma cortopunzante hasta causarle la muerte. Otras evidencias sugieren que fue desmembrada y sacada de la vivienda de su pareja en dos maletas.

Durante la investigación, se conoció que Sandra Mosquera Mosquera, se apropió de la motocicleta de su compañero sentimental y la vendió por un millón de pesos.

Los otros dos eventos delictivos en los que habría participado la hoy procesada tuvieron lugar en Pereira y Santuario, en Risaralda.