Este es el oficio con el que la Fiscalía notificó al general Federico Mejía sobre noticia criminal

La Fiscalía General de la Nación confirmó que abrió una noticia criminal contra el brigadier general Federico Mejía, cerebro de la operación Perseo, por el delito de concierto para delinquir, tras la denuncia que otro oficial instauró en su contra. Sin embargo, aclaró que todavía no se ha iniciado ninguna indagación por este caso.

Este es el oficio con el que la @FiscaliaCol notificó al general Federico Mejía la apertura de una noticia criminal por el delito de concierto para delinquir, luego de que el mayor general Erick Rodríguez lo denunciara por supuestos nexos con grupos armados en el…

Según explicaron fuentes del ente acusador, el mayor general Éric Rodríguez Aparicio denunció penalmente al brigadier general Federico Mejía Torres, luego de las publicaciones en diversos medios de comunicación sobre chats y videos que relacionarían al oficial con una supuesta alianza criminal con grupos armados ilegales del departamento del Cauca y algunas unidades del Ejército Nacional para enfrentar a las disidencias de las Farc.

Precisamente, atendiendo la denuncia recibida y por el fuero que ostenta el brigadier general Mejía, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se encargará de avanzar en este caso.

No obstante, insistieron en que, por ahora, no se ha abierto ninguna indagación en contra del oficial.