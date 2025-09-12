Presidente Petro denuncia “presiones indebidas” en el proceso judicial de su hijo Nicolás Petro

A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció presiones indebidas en el proceso judicial contra su hijo Nicolás Petro, señalando que estas no provienen de él, sino de actores externos.

Por eso, el mandatario aseguró que nunca ha intervenido en el caso y ha cumplido con su promesa de no involucrarse, pero ahora siente la necesidad de exponer públicamente lo que considera como abusos.

Petro mencionó una supuesta coalición mafiosa que opera dentro de la Fiscalía General de la Nación, vinculada a la exportación de cocaína. Por lo que acusó al exfiscal general Francisco Barbosa y a la precandidata presidencial Vicky Dávila de estar involucrados en estas prácticas corruptas.

“Somos contrincantes porque ella ha asumido el papel de oposición, y está en pleno derecho de hacerlo. Lo que no está en su derecho es usar recursos y medios públicos para adelantar su campaña de proselitismo, y menos cuando se trata de la libertad de una persona", añadió Petro, cuestionando que Dávila supiera datos relacionados con el proceso judicial.

“La candidata dice que se va a imputar un nuevo cargo contra mi hijo Nicolás. ¿Cómo lo supo? Aquí las pruebas del hecho: El anuncio de la candidata lo hace a las 8 de la mañana, lo hace por redes y logos de su campaña. Pero la acción de la Fiscalía se hace es a las 2 de la tarde de ese día (...) Lo que vemos aquí es una ruptura de la garantía procesal y de los derechos de mi hijo", denunció.

Finalmente, “no me meto ni influyo en decisiones que deben ser tomadas de acuerdo a las conductas de mi hijo, pero en libertad, en justicia y en derecho”.