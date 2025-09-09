Ejército Nacional desmanteló cinco laboratorios de cocaína en el Putumayo
Autoridades adelantaron un golpe que le costó al narcotráfico más de 529 millones de pesos.
Fueron ubicados y destruidos cinco laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda Delicias José María, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán.
Estos complejos pertenecían, al parecer, al GAO-r Estructura 48 Comandos de Frontera y representaban una fuente clave de financiación para sus actividades criminales.
Así, el Ejército destruyó más de 481 kilos de pasta base de coca, junto con 2.330 galones de insumos líquidos como gasolina, ACPM y ácido sulfúrico, así como 2.760 kilos de insumos sólidos entre hoja de coca, cal, urea, cemento y otros químicos empleados en el procesamiento.
El valor estimado de la afectación asciende a más de 529 millones de pesos, debilitando de manera directa las finanzas ilegales de este grupo.