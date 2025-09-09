“Colombia no prestará territorio para una invasión”: Petro plantea un diálogo político en Venezuela

Desde Manaos, Brasil, en donde participó este martes 9 de septiembre en la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI), el presidente Gustavo Petro se refirió a una posible invasión militar en Venezuela por parte de los Estados Unidos. El mandatario volvió a rechazar la posibilidad de que esta acción ocurra.

Petro fue enfático en decir que Colombia no prestará su territorio para “ninguna invasión de un país vecino”.

“¿Cómo vamos a permitir una invasión en Venezuela? Yo no he reconocido al gobierno venezolano por las elecciones, pero eso no significa que un conflicto político interno como tantos que hemos tenido no se resuelva es hablando entre venezolanos”.

Añadió el presidente Petro: “¿nos van a decir que todo se resuelve con misiles como en Palestina? Qué es eso. En la patria de Bolívar, el libertador, donde nació, como Jesús nació en Palestina. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que es válido de nuevo asesinar a Jesús y a Bolívar en sus hijos y descendientes”.

De esta manera, Petro le envió un mensaje al presidente de Brasil y a la vicepresidenta de Ecuador: “es la hora de las revoluciones, de hablar”.

“Los invito a que busquemos que un cuerpo de países suramericanos vuelva a plantear el diálogo político en Venezuela porque el pueblo venezolano todo tiene que unirse porqué la amenaza es de invasión. Nadie en América del Sur debe apoyarla”, afirmó.