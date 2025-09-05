Regiones

Ejército desmantela seis laboratorios de pasta base de coca en el Meta

Durante la operación militar fueron hallados y destruidos aproximadamente 100 kilogramos de pasta base de coca.

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada

El Ejército desmanteló seis laboratorios ilegales para el procesamiento de pasta base de coca en diferentes veredas del municipio de Vista Hermosa, Meta.

Durante la operación militar fueron hallados y destruidos aproximadamente 100 kilogramos de pasta base de coca, más de 480 galones de hoja de coca en proceso, 120 arrobas de hoja, 1.180 galones de insumos líquidos y cerca de 570 kilogramos de insumos sólidos, además de equipos de secado, canecas y tanques de almacenamiento.

Lea también:

La capacidad instalada de estos laboratorios permitía una producción mensual aproximada de 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado en 2.800 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo a las finanzas de este grupo armado organizado en el sur del departamento del Meta.

Así mismo, se logró la neutralización de cuatro semilleros, en los cuales había alrededor de 10.000 plántulas de coca.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad