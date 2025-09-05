Ejército desmantela seis laboratorios de pasta base de coca en el Meta

El Ejército desmanteló seis laboratorios ilegales para el procesamiento de pasta base de coca en diferentes veredas del municipio de Vista Hermosa, Meta.

Durante la operación militar fueron hallados y destruidos aproximadamente 100 kilogramos de pasta base de coca, más de 480 galones de hoja de coca en proceso, 120 arrobas de hoja, 1.180 galones de insumos líquidos y cerca de 570 kilogramos de insumos sólidos, además de equipos de secado, canecas y tanques de almacenamiento.

La capacidad instalada de estos laboratorios permitía una producción mensual aproximada de 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado en 2.800 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo a las finanzas de este grupo armado organizado en el sur del departamento del Meta.

Le puede interesar: Ordenan desalojo de familiares de exnarco del Cartel de Sinaloa que vivían en lujosa casa de SAE

Así mismo, se logró la neutralización de cuatro semilleros, en los cuales había alrededor de 10.000 plántulas de coca.

Escuche W Radio en vivo aquí: