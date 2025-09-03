Marco Rubio dijo que interceptar cargamentos de droga “ya no funciona”
Marco Rubio advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones con cargamentos de droga
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este miércoles, 3 de septiembre, en Ciudad de México que interceptar cargamentos de droga “ya no funciona” y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones como la que el Ejército estadounidense destruyó el martes, 2 de septiembre, en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.
Noticia en desarrollo...
