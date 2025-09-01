Maduro advirtió a Trump que Marco Rubio “quiere manchar sus manos” con “sangre venezolana”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla a sus seguidores en Caracas (Venezuela). FOTO: EFE/ Miguel Gutiérrez / MIGUEL GUTIERREZ ( EFE )

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes 1 de septiembre a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que el secretario de Estado de su país, Marco Rubio, quiere “manchar sus manos” con “sangre venezolana”, al acusar al jefe de la diplomacia estadounidense de buscar un cambio político en la nación caribeña con una “amenaza militar”.

“Mister president Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana, lo quieren llevar a un baño de sangre”, dijo Maduro, quien denunció en una rueda de prensa que ocho barcos militares desplegados por EE.UU. con 1.200 misiles y un submarino nuclear “apuntan” al país caribeño.

El líder del chavismo llamó a Rubio “el señor de la guerra” e insistió en que el funcionario estadounidense busca también “manchar las manos de Donald Trump de sangre”.

Nota en desarrollo...

