‘El Mayo’ Zambada se declara culpable de dos delitos por narcotráfico en tribunal de EE.UU.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador y líder histórico del mexicano Cartel de Sinaloa, se declaró culpable a pesar de que haberlo hecho como inocente en primera instancia.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador y líder histórico del mexicano Cartel de Sinaloa, se declaró este lunes 25 de agosto en un tribunal federal de Nueva York formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cuatro décadas de actividad criminal.
Noticia en desarrollo.
