Colombia entregó a EE.UU. siete narcotraficantes solicitados en extradición

Autoridades colombianas entregaron a Estados Unidos a siete narcotraficantes requeridos por una corte de Florida, acusados de narcotráfico y concierto para delinquir, informó este sábado el director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana.

Los extraditados son Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal Rentería, Jeff Allan Hooker, Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres, todos solicitados por la Corte del Distrito Medio de Florida.

El general Triana precisó que los siete acusados fueron entregados en Bogotá con apoyo de la oficina nacional de la Interpol.

En su cuenta de X, el director detalló que Monje, uno de los extraditados, presuntamente integraba una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas desde Colombia hacia México, con destino final a Estados Unidos.

“Era el encargado de desviar controles y alertar sobre la presencia de autoridades, facilitando el envío de grandes cargamentos de cocaína”, agregó Triana.

Rentería, en tanto, habría sido cabecilla de un grupo armado denominado ‘Los Contadores’, dedicado a perpetrar homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y al envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Respecto a Hooker, Triana informó que estuvo implicado en el caso de una narcoavioneta inmovilizada en la isla caribeña de Providencia con media tonelada de cocaína, mientras que Barros, Martínez, Lemos y Quintero están requeridos a juicio por narcotráfico.

“Colombia continúa avanzando en el desmantelamiento de redes criminales mientras profundiza la cooperación judicial con Estados Unidos. Estas acciones reafirman nuestro compromiso compartido con la justicia y con la protección de la seguridad en todo el hemisferio”, celebró en X la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y el país con más hectáreas cultivadas de hoja de coca, con 253.000 hectáreas en 2023, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, advirtió esta semana que el país suramericano enfrenta un alto riesgo de descertificación debido al bajo cumplimiento de sus compromisos en esta materia.

