“Si es verdad, es asesinato”: Petro tras ataque de EE.UU. a barco con drogas que dejó 11 muertos

Luego de que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, confirmara por medio de un video que este martes 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X, rechazó la operación dada a conocer por el presidente Donald Trump.

Petro fue enfático en decir que “si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”. Reveló el mandatario que “llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son grandes narcos, sino jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”.

“Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista”, escribió Rubio en un mensaje en la red social X en medio de la publicación de las imágenes del ataque.

Horas antes, Trump se había adelantado al anuncio, en un acto en la Casa Blanca, donde escribió que el Ejército estadounidense había “liquidado a tiros” y “eliminado” una embarcación que transportaba drogas y que había partido de un puerto venezolano.

“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, dijo el presidente a la prensa durante una intervención en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y “estas provienen de Venezuela”.

Trump elogió al “increíble” jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

“Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)”, agregó el mandatario.

