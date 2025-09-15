“No estamos preocupados por la sostenibilidad, estamos ocupados en ella”: Bimbo Colombia

En el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, Rafael López, gerente general de Bimbo de Colombia se refirió a los tres pilares que sustentan la estrategia de sostenibilidad de la empresa: Para ti, Para la vida y Para la naturaleza.

Estos se ven reflejados en iniciativas como Expendios Sociales, que extiende la vida útil de los productos y ofreciéndolos a precios bajos en comunidades vulnerables. Ello, a través de fundaciones que, entre otras cosas, reciben capacitación para fortalecer su propia sostenibilidad.

Paralelamente, López habló sobre Campeonas de sueños, proyecto que empodera a niñas de barrios populares mediante el deporte ofreciéndoles, a las más destacadas, la oportunidad de participar en experiencias internacionales de formación.

Dicha labor social se complementa con acciones en pro de la defensa ambiental, donde el 70% de la flota de distribución de Bimbo está conformada por vehículos de bajas emisiones, con un proceso en curso para avanzar en la incorporación de vehículos eléctricos, tratamiento y reutilización del agua, y prácticas de agricultura regenerativa que impulsan la economía circular.

A continuación, la entrevista completa