Policía capturó a una mujer que usaba apps de citas para drogar y robar a hombres en Manizales

Capturan en Bogotá a una mujer conocida como 'La Rola'. Foto: Policía Metropolitana de Manizales.

Manizales

La Policía Nacional, en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, llegaron con sus investigaciones hasta Bogotá, donde lograron materializar la captura de una mujer de 41 años, conocida como ‘La Rola’, acusada de emplear plataformas de citas para contactar a sus víctimas, drogarlas y luego robar sus pertenencias. Su accionar se llevaba a cabo en Manizales.

El caso por el que se le acusa

Los hechos que llevaron a su detención se remontan al pasado 7 de junio del presente año, cuando un ciudadano de 58 años, de Manizales, conoció a ‘La Rola’ a través de una aplicación de citas.

“Tras un primer encuentro, aparentemente normal, que le permitió ganarse la confianza de la víctima, en una segunda cita en un bar de la ciudad, la mujer le habría suministrado una alta dosis de benzodiacepinas”, destacó el teniente coronel Víctor Hugo Bastidas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

Según las autoridades, la víctima del hecho perdió el conocimiento y fue llevado a su residencia, donde ‘La Rola’ aprovechó su estado de indefensión para sustraerle bienes por un valor aproximado de 30 millones de pesos.

La potente dosis suministrada causó que la víctima permaneciera ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se recuperó satisfactoriamente.

A raíz de la situación, se inició una investigación que recopiló pruebas suficientes. Esto llevó al Juzgado Séptimo Penal Municipal, con función de control de garantías, a emitir una orden de captura por los delitos de hurto calificado y agravado contra la señalada.