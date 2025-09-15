Trasladan a alias ‘Chinga Pipe’ a cárcel de máxima seguridad tras ola de violencia en Cali

Cali

En medio del recrudecimiento de la violencia en Cali, ligado al control del microtráfico, que se disputan Juan Camilo Goez Ruiz, alias ‘Dimax’ y Andrés Felipe Flórez Sotelo, alias ‘Chinga Pipe’, las autoridades confirmaron que este último fue trasladado de cárcel de Villahermosa a la de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, buscando contrarrestar su influencia en el penal de la capital del Valle.

Alias ‘Chinga Pipe’, fue recapturado por la policía el pasado 28 de septiembre en el barrio el Retiro, luego de que la camioneta en la que se movilizaba fuera emboscada por integrantes de la estructura de alias ‘Dimax’, en un intento por asesinarlo. Sin embargo, hombres de su estructura reaccionaron disparando con fusil, causándole la muerte a un presunto delincuente y a un civil.

Cabe recordar que ‘Chinga Pipe’ tenía una medida de prisión domiciliaria desde el 2024 en un resguardo indígena del municipio de Florida, Valle del Cauca.

La escalada de violencia en Cali se agrava por los respaldos que estos sujetos reciben de poderosos excapos del narcotráfico. Según información oficial, alias ‘Dimax’ sostienen alianzas con Eduard Fernando Giraldo, ‘Boliqueso’, Había pertenecido al Cártel de Cali, a Los Rastrojos y quien fue socio de alias ‘Otoniel’, mientras que “Chinga Pipe” tendría cercanía con Greilyn Varón Cadena, alias ‘Martín Bala’, excabecilla de ‘La Gran Alianza’, organización criminal integrada por antiguos narcotraficantes del extinto cartel del Norte del Valle.