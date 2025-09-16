Colombia otorgó nacionalidad a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador condenado por corrupción

El presidente Gustavo Petro anunció a través de sus redes sociales que el Gobierno colombiano otorgó nacionalidad a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa que fue condenado por peculado por el caso Manabí y ha sido salpicado en el caso Odebrecht.

“El ciudadano Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana, espero del Gobierno de Ecuador su entrega al Gobierno colombiano. Le agradezco al Gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”, dijo Petro.

Glas había sido condenado en junio de este año a 13 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el caso de corrupción relacionado con la reconstrucción de Manabí, provincia de Ecuador. Según la Corte Nacional de Justicia de ese país, Glas desvió recursos públicos por al menos US $225 millones.

Es de recordar que Glas ha sido vinculado a varios casos de corrupción y cumple su pena actual en una cárcel de máxima seguridad, ubicada a las afueras de Guayaquil, en Ecuador. En todo caso, Petro pidió al Gobierno de Daniel Noboa que entregue al ex vicepresidente al Gobierno colombiano.

