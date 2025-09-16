Gobierno anuncia importación de metilergometrina tras alerta de anestesiólogos

El Ministerio de Salud confirmó que la metilergometrina fue incluida en la lista de Medicamentos Vitales No Disponibles del Invima, luego de que su comercialización en Colombia se suspendiera por baja rentabilidad. La cartera aseguró que ya se gestionan mecanismos de importación para garantizar el acceso a este insumo clave en la atención materna.

Claudia Marcela Vargas Peláez, directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud, explicó que se trabaja con el sector farmacéutico para restablecer el suministro del fármaco, fundamental en la atención de emergencias obstétricas como la hemorragia postparto.

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) había advertido días atrás sobre el riesgo de desabastecimiento, al señalar que la ausencia del medicamento compromete la vida de mujeres en salas de parto, pues no siempre es posible sustituirlo por otros fármacos como la oxitocina.

El gremio pidió declarar la situación como un asunto prioritario de salud pública y activar una mesa técnica interinstitucional que garantice el abastecimiento del medicamento, tradicionalmente incluido en el Kit de Emergencia Obstétrica desde 2018.

De acuerdo con especialistas, la falta de metilergometrina puede aumentar las complicaciones obstétricas, el riesgo de histerectomías de urgencia e incluso la mortalidad materna, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a servicios de alta complejidad.

El Ministerio aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de las gestiones de importación, mientras el sistema de salud se enfrenta al reto de cubrir una necesidad que afecta de forma directa a madres y recién nacidos.