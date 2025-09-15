Anestesiólogos advierten desabastecimiento de fármaco clave para evitar muertes maternas en Colombia

Colombia enfrenta una alerta crítica en salud materna por el desabastecimiento de Methergine® (metilergometrina en ampollas), medicamento esencial para atender emergencias obstétricas y prevenir la hemorragia postparto, una de las principales causas de muerte de mujeres embarazadas en el país.

La advertencia proviene de especialistas en anestesiología, quienes explicaron que la situación se originó tras la decisión de Essential Pharma Switzerland GmbH, titular del registro sanitario, de suspender la comercialización del fármaco en Colombia desde el 20 de junio de 2025. El retiro de este medicamento de uso habitual en hospitales y clínicas afecta la capacidad de respuesta médica, incrementa el riesgo de complicaciones graves, de histerectomías de urgencia y eleva la mortalidad materna.

El Methergine® hace parte del Kit de Emergencia Obstétrica definido en la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y es considerado un medicamento fundamental por organismos internacionales como la OMS, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Su perfil farmacológico es único y no tiene un sustituto equivalente en eficacia.

Los especialistas instaron al Gobierno nacional a actuar de manera inmediata, definiendo medidas urgentes para garantizar el suministro, explorando alternativas de importación y acuerdos internacionales, y declarando el desabastecimiento como situación prioritaria que permita activar mecanismos regulatorios extraordinarios. También pidieron la creación de una mesa técnica con participación de sociedades científicas, autoridades de salud y entes de control.

“Prevenir la mortalidad materna es una prioridad de salud pública. Si no se garantiza este medicamento, Colombia corre el riesgo de retroceder en los avances que había logrado en los últimos años”, señaló la presidenta del gremio médico, Olga Lucía Herrera Losada.

El panorama preocupa aún más si se tienen en cuenta las cifras del Ministerio de Salud, que muestran que la hemorragia obstétrica representa entre el 20% y el 25% de las muertes maternas en el país.

