Funcionario de Medicina Legal habría exigido dinero a cambio de información sobre cadáveres

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a la cárcel al funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con sede en Cúcuta (Norte de Santander), identificado como Jefferson Vladimir Merchán Cote, quien, al parecer, en 15 ocasiones exigió un pago a los familiares que buscaban saber sobre los cadáveres.

La tarifa oscilaba entre $20.000 y $100.000 para brindar información sobre los muertos.

Merchán Cote, quien, según la Fiscalía General de la Nación, se desempeñaba como asistente forense de la Dirección Regional Nororiente del Instituto, habría exigido un pago como remuneración por la información sobre las identidades de los cadáveres que se encontraban en ese lugar.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública le imputó los delitos de concusión y cohecho impropio. El procesado no aceptó los cargos.

“Este hombre, presuntamente, exigió entre 20.000 y 100.000 pesos a varias personas, a cambio de entregar información sobre occisos que se encontraban en dichas instalaciones”, detalló la Fiscalía.

La investigación arrojó detalles escabrosos sobre cómo habrían participado empleados de funerarias.

“Se evidenció que este hombre está vinculado en 15 eventos delictivos, en los cuales, a través de empleados de funerarias, cobraba el dinero para brindar información sobre los cadáveres, con el objetivo de agilizar los procedimientos médico-legales para una pronta entrega de los cuerpos”, reveló el ente acusador.

Teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de Control de Garantías envió a la cárcel al asistente forense.

¿Cómo se descubrió el caso de corrupción forense?

Investigadores de la Policía Nacional lograron identificar que los dineros serían consignados al número de teléfono de Merchán Cote.

Posteriormente, un juez expidió la orden de captura, que fue hecha efectiva por uniformados de la Policía Nacional.