SuperSalud ordenó auditoría forense internacional a Nueva EPS por hallazgos financieros

La crisis de Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país, sigue destapando inconsistencias de gran magnitud. El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano, reiteró que “el desastre de Nueva EPS no es nuevo” y que su administración compulsó copias desde diciembre de 2024 sobre la omisión deliberada de pasivos en los balances financieros de la entidad.

La situación fue confirmada por la Contraloría General, que encontró 22,7 millones de facturas sin procesar por un valor de $22,1 billones, de las cuales 9,1 millones corresponden a registros repetidos. Este hallazgo refuerza la necesidad de un diagnóstico a fondo sobre el manejo de los recursos en la EPS.

Ante este panorama, la SuperSalud anunció la puesta en marcha de tres medidas principales: una auditoría forense internacional que revisará las cuentas médicas entre 2019 y 2025; una auditoría de cuentas para precisar el flujo de recursos desde la UPC hasta los prestadores; y la estabilización y regularización de giros tanto a la red pública como privada.

“El reto de estabilizar la EPS no es fácil, pero solo con un diagnóstico correcto podremos encontrar las salidas. La auditoría forense permitirá aclarar el destino de los recursos y establecer responsabilidades”, dijo Rubiano, quien recordó que los hallazgos previos ya habían evidenciado pagos sistemáticos a IPS propias y falta de transparencia en la gestión.

Con más de 11 millones de afiliados, la crisis de Nueva EPS se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el sistema de salud en Colombia.