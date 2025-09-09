Nueva protesta del sector salud en Cúcuta

Cúcuta

Nuevamente personal del sector salud vuelve a alzar su voz por el no pago de servicios prestados por el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta a EPS con presencia en la región.

“Tenemos una situación muy compleja en el sector salud y en este caso con las EPS que no pagan. La mayor población afiliada la tiene la Nueva EPS y esta le viene incumpliendo al Hospital Universitario Erasmo Meoz, con unos acuerdos que se hicieron y en los pagos” dijo Jesús Vergel, presidente de Anthoc en Cúcuta.

Indicó que “después de hacer unos giros directo de nueve mil millones de pesos, que no es mucho, ahora presumimos que el giro que viene es de 800 millones de pesos, de 80 mil millones que la Nueva EPS le adeuda a la institución”.

Este líder sindical aplaudió la gestión que está haciendo actualmente el gerente de este hospital, quien “con los escasos recursos que tiene la institución, se está atendiendo a toda la población de Norte de Santander y a la población migrante. La situación es compleja, la Nueva EPS le está quedando mal a todas las instituciones públicas y a la red privada”.

Por lo anterior, se adelantó una jornada de 20 minutos de plantón, en la entrada a este centro hospitalario, considerado el más importante del oriente colombiano.