Nueva masacre en Cúcuta: Tres hombres muertos y dos mujeres heridas deja acción sicarial

Cúcuta

Sobre la media noche de este domingo 7 de septiembre se registró la segunda masacre de este año 2025 en Cúcuta, dejando como saldo tres hombres muertos y dos mujeres heridas.

El hecho se presentó en el barrio Nueva Ilusión, ubicado sobre el anillo vial occidental, dentro de un establecimiento comercial, donde las víctimas compartían.

Testigos aseguran que hombres armados en motocicleta llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra sus víctimas, posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

En el lugar de los hechos fallecieron dos hombres y una tercera víctima perdió la vida minutos después en un centro hospitalario.

Las víctimas fueron identificadas como Heiner Jeshiel Rolón Caballero, quien se desempeñaba como carpintero; Harry Fabián Miranda Cañas y un tercer hombre, aún sin identificar, conocido como “El Negro”.

Esta acción violenta dejó dos mujeres heridas, identificadas como Naomi Camila García Hernández y Karen Patricia Medina Hernández, quienes serían empleadas de este establecimiento comercial.

Esta es la segunda masacre registrada en Cúcuta durante el presente año. La primera se presentó el pasado 1 de agosto, cuando seis habitantes en condición de calle fueron baleados en el parque Líneal. Cuatro de ellos perdieron la vida.